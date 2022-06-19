В ФАС заметили, насколько парадоксальна ситуация с ценами на авиатопливо в России

В ФАС заметили, насколько парадоксальна ситуация с ценами на авиатопливо в России. Фото: unsplash

В ФАС заметили, насколько парадоксальна ситуация с ценами на авиатопливо в России. Фото: unsplash

В Федеральной антимонопольной службе назвали ситуацию с ценами на авиакеросин в России парадоксальной.

Глава ФАС Максим Шаскольский отметил, что в России сложилась ситуация, когда цена на авиакеросин растет, хотя спрос снижается. Об этом пишет РБК.

Шаскольский подчеркнул, что такое положение вещей никак не отражается на стоимость билетов на самолет. Это связано с особым механизмом демпфера. Благодаря ему авиакомпаниям возвращается часть средств.

Данные на 17 июня свидетельствуют, что цена керосина в европейской части России составляет 65 129 рублей за тонну. Ведомство, заверил глава ФАС, следит за развитием ситуации.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня из петербургского аэропорта Пулково позже запланированного отправятся в путь 6 рейсов, при этом еще два самолета вовсе не вылетят по указанным направлениям.