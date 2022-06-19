В петербургском аэропорту Пулково 19 июня сильно задерживаются 6 рейсов

Сегодня, 19 июня, из петербургского аэропорта Пулково позже запланированного отправятся в путь 6 рейсов, при этом еще два самолета вовсе не вылетят по указанным направлениям.

Согласно данным онлайн-табло, первый задержанный рейс перенесли на 10:15 с 9:55. Воздушное судно полетит в Астрахань. Следующим в 13:10 вместо 11:15 отправится самолет в Сочи от «Уральских авиалиний». В 14:30 вместо 12:35 отправится рейс до Калининграда, опять таки, от «Уральских авиалиний».

Еще один перенесенный самолет — «Санкт-Петербург — Анталья». Он отправится почти на час позже, — в 13:55. Рейс в Даламан переставили с 16:00 на 18:25. Последним из задержанных пока самолет до Москвы. Раньше он должен был лететь в 17:45, но теперь на два часа позже — в 19:45.

Кроме того, полностью отменены рейсы в Москву и Нур-Султан на 21:20 и 22:00 соответственно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера, 18 июня, в петербургском аэропорту Пулково были задержаны восемь авиарейсов и пять отменены.