В аэропорту Пулково в субботу задержаны восемь рейсов

В субботу, 18 июня, в петербургском аэропорту Пулково задержаны восемь авиарейсов и пять отменены.

С опозданием вылетит самолет до Казани, который должен был покинуть Северную столицу в 7:55, но его отложили до 10:00. Вылет рейса в Ош перенесли с 8:35 на 10:40.

Кроме того, задерживается рейс до Владикавказ — пассажиры улетят не в 8:40, а в 9:00. Самолет до Калининграда вылетит не в 12:35, а в 13:15. Один рейс в Анталью задерживается с 12:55 до 13:40, а второй — с 13:35 до 14:55. Вылет рейса в Даламан перенесли с 15:30 на 16:45, в Москву — с 17:45 на 18:20

Также авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Анталью (должен был вылететь в 1:25; 7:30), Ларнаку (14:55), Хургаду (15:10), Нур-Султан (22:00).

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково объяснили, куда пропали утренние отмененные рейсы в Анталью.