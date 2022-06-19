В России появились первые подгузники и прокладки, сделанные из отечественного сырья

В России появились первые подгузники и прокладки, сделанные из отечественного сырья
В России появились первые подгузники и прокладки, сделанные из отечественного сырья. Фото: unsplash

На фоне санкции большую часть продукции планируют активно заменять отечественными аналогами. В этот раз впервые были представлена партия подгузников и прокладок из российского сырья.

Директор ассоциации «АУРА-Тех» Иван Бирюков рассказал, что первые прокладки и подгузники, сделанные из отечественного сырья, представили производители товаров личной гигиены «Драйлок текнолоджиз» и «Фламинго». Товары личной гигиены сделали из российский целлюлозы. Об этом сообщает РБК.

Подтверждение тому предоставил и гендиректор «Фламинго» Никита Волокитин, а также коммерческий директор «Драйлок текнолоджиз» Наталья Зайцева.

На сегодняшний день «Фламинго» выпустила около 2 миллионов подгузников для взрослых, а компания «Драйлок текнолоджиз» партию подгузников и прокладок в 1 млн штук из отечественной целлюлозы. Зайцева поделилась, что в продажу товары личной гигиены из российского сырья планируется выпустить в конце июня.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что швейные петербургские предприятия с начала года увеличили свой товарооборот в 2,1 раза, до 8 миллиардов рублей.

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