Мужчину госпитализировали в больницу после возгорания телевизора на Есенина

Мужчину госпитализировали в больницу после возгорания телевизора на Есенина. Фото: "Яндекс.Карты"

Мужчину госпитализировали в больницу после возгорания телевизора на Есенина. Фото: "Яндекс.Карты"

В Выборгском районе Санкт-Петербурга после пожара помощь медицинских работников понадобилась мужчине с улицы Есенина.

В воскресенье, около 10:37 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Есенина, 8, корпус 1.

На место происшествия оперативно выехали спасатели в составе 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава.

По прибытию выяснилось, что в двухкомнатной, отдельной квартире, на кухне площадью 6 квадратных метро загорелся телевизор. Пожар удалось потушить в 12:09.

После произошедшего мужчину госпитализировали в лечебное учреждение. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровском районе Петербурга на крыше храма нашли мертвое тело. О погибшем сообщили в полицию. По прибытию на козырьке церкви обнаружили мертвого мужчину на вид 30-35 лет.