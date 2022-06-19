Мужчину госпитализировали в больницу после возгорания телевизора на Есенина

Мужчину госпитализировали в больницу после возгорания телевизора на Есенина
Мужчину госпитализировали в больницу после возгорания телевизора на Есенина. Фото: "Яндекс.Карты"

В Выборгском районе Санкт-Петербурга после пожара помощь медицинских работников понадобилась мужчине с улицы Есенина.

В воскресенье, около 10:37 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Есенина, 8, корпус 1.

На место происшествия оперативно выехали спасатели в составе 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава.

По прибытию выяснилось, что в двухкомнатной, отдельной квартире, на кухне площадью 6 квадратных метро загорелся телевизор. Пожар удалось потушить в 12:09.

После произошедшего мужчину госпитализировали в лечебное учреждение. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровском районе Петербурга на крыше храма нашли мертвое тело. О погибшем сообщили в полицию. По прибытию на козырьке церкви обнаружили мертвого мужчину на вид 30-35 лет.

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Мужчину госпитализировали в больницу после возгорания телевизора на Есенина
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