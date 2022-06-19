В Красносельском районе подросток на пешеходном переходе попал под автомобиль

В Красносельском районе подросток на пешеходном переходе попал под автомобиль. Фото: Pxhere

В Красносельском районе подросток на пешеходном переходе попал под автомобиль. Фото: Pxhere

Почти восемнадцатилетний молодой человек был сбит автомобилем, переходя дорогу на зеленый свет.

В Красносельском районе на Ленинском проспекте случилось ДТП с подростком и автомобилем, который совершал поворот налево с выездом на пешеходный переход. Как стало известно Gazeta.SPB, мальчик с разным травмами в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в детскую городскую больницу №1.

Предварительно, около 21:35 автомобиль, за рублем которого находился 55-летний водитель, при повороте налево в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть подростка. За 2021-2022 годы автомобилист к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 5 раз за превышение скорости и за проезд на запрещающий сигнал светофора.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера в Петербурге четырнадцатилетний подросток пострадал, когда переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.