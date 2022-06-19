Microsoft запретила российским пользователям устанавливать Windows 10 и 11 с официального сайта

Пользователи из России больше не могут скачать Windows 10 и 11 с официального сайта. Сервер выдают ошибку.

Американская корпорация Microsoft на территории России запретила осуществлять скачивание Windows 10 и 11, образцы этих операционных систем, а также программу Media Creation Tool с официального сайта. Об этом говорят сами пользователи, пишет CNews. Также в правдоподобности заявления убедились ТАСС.

При попытке скачать программы пользователь получает сообщение с ошибкой «404 — File or Directory not found». На настоящий момент официальных заявлений со стороны Microsoft не поступало. При этом с использованием VPN загрузка происходит.

Еще в начале марта 2022 года Microsoft на фоне введенных антироссийских санкций объявила о прекращении продажи своих товаров и предоставлении услуг на территории страны.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что корпорация Microsoft скоро прекратит поддержку сразу семи версий Windows 10 — самой популярной в мире операционной системы для персональных компьютеров.