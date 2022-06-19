Под Петербургом мужчина погиб, съехав в пожарный водоем

Под Петербургом мужчина погиб, съехав в пожарный водоем
Под Петербургом мужчина погиб, съехав в пожарный водоем. Фото: Pxhere

Во Всеволожском районе мужчина на «Мазде» съехал в пожарный водоем на автомобиле, после чего опрокинулся. На месте происшествия его нашли уже погибшим.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел в СНТ «Юбилейные Ручьи», на улице Песчаная, 198. Мужчина 49 лет оказался в пожарном водоеме около 12:00. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте.

Погибший проживает в Петербурге на Сиреневом бульваре, официально не трудоустроен.

Известно, что в 2021-2022 годах мужчина не привлекался к административной ответственности за нарушения ДТП. По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Приморском районе Санкт-Петербурга четырнадцатилетний подросток пострадал, когда переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Всеволожский район дтп ленобласть погибший


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Пассажиры самолета «Петербург-Уфа» вынуждено полетели резервным ...
На Бухарестской задержали подростка, подозреваемого в нападении на таксиста
В магазине на Стойкости петербуржец с мясом распивал алкоголь у кассы и ...
Под Петербургом мужчина погиб, съехав в пожарный водоем
В Выборгском районе поездка на маршрутке обошлась пенсионерке в 50 тысяч рублей
В Волховском районе восьмилетний ребенок выпал из окна, облокотившись на ...
Microsoft запретила российским пользователям устанавливать Windows 10 и 11 ...
В Красносельском районе подросток на пешеходном переходе попал под автомобиль