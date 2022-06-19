Под Петербургом мужчина погиб, съехав в пожарный водоем

Под Петербургом мужчина погиб, съехав в пожарный водоем. Фото: Pxhere

Под Петербургом мужчина погиб, съехав в пожарный водоем. Фото: Pxhere

Во Всеволожском районе мужчина на «Мазде» съехал в пожарный водоем на автомобиле, после чего опрокинулся. На месте происшествия его нашли уже погибшим.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел в СНТ «Юбилейные Ручьи», на улице Песчаная, 198. Мужчина 49 лет оказался в пожарном водоеме около 12:00. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте.

Погибший проживает в Петербурге на Сиреневом бульваре, официально не трудоустроен.

Известно, что в 2021-2022 годах мужчина не привлекался к административной ответственности за нарушения ДТП. По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Приморском районе Санкт-Петербурга четырнадцатилетний подросток пострадал, когда переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.