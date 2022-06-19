На Бухарестской задержали подростка, подозреваемого в нападении на таксиста

На Бухарестской задержали подростка, подозреваемого в нападении на таксиста. Фото: unsplash

На Бухарестской задержали подростка, подозреваемого в нападении на таксиста. Фото: unsplash

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга «по горячим следам» задержали подозреваемого в стрельбе из сигнального пистолета в водителя такси.

Как стало известно Gazeta.SPB, 17 июня около 13 часов на улице Турку неизвестный молодой человек в ходе словесного конфликта по поводу оплаты проезда в такси выстрелил в 35-летнего водителя из сигнального предмета, похожего на пистолет. После этого с места происшествия злоумышленник скрылся.

В результате пострадавший был госпитализирован в удовлетворительном состоянии с непроникающим ранением в области живота и ожогом 2-й степени.

На следующий день, 18 июня было возбуждено уголовное дело по статье » Хулиганство». В тот же день на Бухарестской улице удалось задержать подозреваемого 17-летнего подростка.

Молодому человеку избрали меру принуждения – обязательство о явке.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Гатчинском районе Ленобласти произошло нападение на таксиста с 15 на 16 июня.