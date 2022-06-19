Bloomberg: в зарубежных странах наблюдается дефицит некоторых продуктов

На фоне сложившейся неблагоприятной ситуации в мире зарубежные страны испытывают нехватку некоторого вида продуктов. У всех по-разному, но в частности речь идет о луке и пиве.

Как рассказало агентство Bloomberg, в Австралии зафиксировали нехватку салата-латука. В связи с этим повара ресторанов KFC решили, что пришла добавлять вместо него в бургеры капусту.

В Японии с луком тоже туго. Кроме него из продажи также пропали салями, а в Германии днем с огнем не сыщешь бутылочное пиво. В США жителям приходится либо вовсе обходится без попкорна, либо есть его в маленьких количествах.

Кроме того, стало в разы меньше томатов и картофеля, пишет агентство. Предполагается, что сложившаяся ситуация связана с несколькими факторами. Первый — погодные условия. Второй — пандемия коронавируса. Третий — геополитическая обстановка, которая сложилась на фоне специальной операции России на Украине.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге заметили пропажу части товаров с полок магазинов. Больше всего пострадал ассортимент бытовой химии и уходовых средств.