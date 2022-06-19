Bloomberg: в зарубежных странах наблюдается дефицит некоторых продуктов

Bloomberg: в зарубежных странах наблюдается дефицит некоторых продуктов
Bloomberg: в зарубежных странах наблюдается дефицит некоторых продуктов. Фото: Pxhere

На фоне сложившейся неблагоприятной ситуации в мире зарубежные страны испытывают нехватку некоторого вида продуктов. У всех по-разному, но в частности речь идет о луке и пиве.

Как рассказало агентство Bloomberg, в Австралии зафиксировали нехватку салата-латука. В связи с этим повара ресторанов KFC решили, что пришла добавлять вместо него в бургеры капусту.

В Японии с луком тоже туго. Кроме него из продажи также пропали салями, а в Германии днем с огнем не сыщешь бутылочное пиво. В США жителям приходится либо вовсе обходится без попкорна, либо есть его в маленьких количествах.

Кроме того, стало в разы меньше томатов и картофеля, пишет агентство. Предполагается, что сложившаяся ситуация связана с несколькими факторами. Первый — погодные условия. Второй — пандемия коронавируса. Третий — геополитическая обстановка, которая сложилась на фоне специальной операции России на Украине.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге заметили пропажу части товаров с полок магазинов. Больше всего пострадал ассортимент бытовой химии и уходовых средств.

дефицит зарубежные страны продукты Россия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Гинеколог назвала признаки, которые указывают на повышенный уровень ...
Во Всеволожском овчарка «Атака» помогла найти полиции убежавшего ...
Синоптик заключил, что в Центральной России скоро выпадет половина месячной ...
В Ленобласти грибники хвастаются первым урожаем и восхищаются цветущей клюквой
Эксперт заявил, что ипотека не сможет улучшить жилищные условия почти ...
За полгода поток туристов в Северную столицу вырос на 32%
С 26 июня Decathlon временно останавливает работу на территории РФ
Bloomberg: в зарубежных странах наблюдается дефицит некоторых продуктов