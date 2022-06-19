С 26 июня Decathlon временно останавливает работу на территории РФ

С 26 июня Decathlon временно останавливает работу на территории РФ
С 26 июня Decathlon временно останавливает работу на территории РФ. Фото: unsplash

Сеть магазинов спортивных товаров Decathlon принял решение временно приостановить свою работу в России. Таким образом, закрываются все магазины компании и в Петербурге.

О своем решении Decathlon рассказал на официальном сайте. Отмечается, что работа сети прекращается с 26 июня.

Кроме того перестают работать и интернет-магазин Decathlon. Заказы в них можно сделать до 22:00 26 июня.

До 10 июля в Петербурге будут открыты четыре торговые точки для возврата товара сети: «Декатлон Жемчужина», «Декатлон Парнас», «Декатлон Охта» и«Декатлон Пулково».

Как сообщили в компании, из-за внешних условий нет возможности обеспечивать поставки товаров.

Предполагается, что владельцы подарочных карт Decathlon могут либо дождаться возобновления работы магазинов в России, либо вернуть деньги через службу поддержки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что испанский ретейлер модной одежды Mango собирается окончательно уйти с российского рынка.

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