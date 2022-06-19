Mango планирует окончательно покинуть Россию

После 23 лет работы в России испанский ретейлер модной одежды Mango собирается окончательно уйти с рынка страны.

Бренд принял решение отказаться от прямых продаж на российском рынке. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на заявление компании.

Решение Mango покинуть Россию связано с «неопределенностью относительно развития геополитической ситуации» на фоне положения дела на Украине. Отмечается, что планируется продажа бизнеса франчайзинговым партнерам. С ними уже достигнуто соглашение по указанному вопросу.

По договору франшизы будут переданы 55 магазинов бренда на территории России. В них сохранятся рабочие места для 800 сотрудников.

О временной приостановке деятельности в России компания сообщила еще в марте из-за трудностей, связанных с транспортировкой и поставками. По данным El Periódico, из 120 российских магазинов Mango около половины являются франшизами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в начале июня один из ведущих поставщиков электроники и компьютеров американская компания Intel заявила о приостановке деятельности в России.