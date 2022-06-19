Эксперт заявил, что ипотека не сможет улучшить жилищные условия почти половины россиян

Эксперт заявил, что ипотека не сможет улучшить жилищные условия почти половины россиян. Фото: Pxhere

Эксперт заявил, что ипотека не сможет улучшить жилищные условия почти половины россиян. Фото: Pxhere

Около 40% жителей России не могут взять ипотеку даже при нулевой ставке.

Такое заключение сделал гендиректор компании «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на Петербургском международном экономическом форуме, пишут РИА Новости. По словам эксперта, почти половина россиян ипотека не поможет улучшить жилищные условия.

«Мы должны понимать, что у нас 2,2 млн граждан стоит в очереди на жилье», — напомнил эксперт.

Мутко предложил развивать рынок арендного жилья как дополнительный способ улучшения жилищных условий граждан, в частности субсидировать арендную ставку.

До этого гендиректор «ДОМ.РФ» также рассказывал, что выдача ипотеки в России резко сократилась. По итогам мая показатель упал в пять раз относительно марта. Чтобы стабилизировать рынок, по мнению эксперта, необходимо перейти от антикризисных программ к системным.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ставка по льготной ипотеке в России может уменьшиться до 7%.