Гинеколог назвала признаки, которые указывают на повышенный уровень тестостерона у женщины

Гинеколог назвала признаки, которые указывают на повышенный уровень тестостерона у женщины
Гинеколог назвала признаки, которые указывают на повышенный уровень тестостерона у женщины. Фото: Pxhere

Оказывается, есть целых 11 признаков, на которые нужно срочно обратить внимание и пройти обследование специалиста на уровень тестостерона у женщин. Его переизбыток может грозить для представительниц прекрасного пола серьезными последствиями.

Врач гинеколог-эндокринолог клиники «АБИА» Кристина Потрясаева рассказала, что тестостерон — «архиважный гормон» женской гормональной системы, который отвечает за уровень либидо, а также бодрость и хорошее настроение. Он помогает набирать мышечную массу, поддерживает здоровье костной ткани, работу сальных желез, и регулирует менструальный цикл. Однако тестостерон необходимо держать в норме, — не допускать ни его переизбытка, ни недостатка. Об этом пишет издание «Доктор Питер».

Так на избыточное количество тестостерона в организме женщины могут указывать появление акне , рост волос на теле по мужскому типу, повышенная жирность кожи и сальность волос, чрезмерная агрессивность, а также повышенное выпадение волос. Нарушение менструального цикла, состояние повышенной тревожности, депрессия и избыточная масса тела тоже говорят о повышенном количестве этого гормона.

При этом недостаток тестостерона тоже опасен. Для него характерны сильное снижение либидо, усталость и быстрая утомляемость.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что есть пять блюд, которое могут идеально подойти на утренний прием пищи.

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