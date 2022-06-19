Врач-эндокринолог назвала пять самых идеальных во всех смыслах завтраков

Очень важно начинать день с правильного завтрака. Эксперт рассказала, что можно считать «идеальным» завтраком и почему.

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова считает, что есть пять блюд, которое могут идеально подойти на утренний прием пищи. Об этом специалист поделилась в своем Telegram-канале.

В целом, любой прием пищи должен быть полноценным, — содержать белок, сложные углеводы и жиры, подчеркнула врач. При этом, не рекомендуется запивать завтрак чаем или кофе, лучше отдать предпочтение стакану теплой воды с лимоном.

Открывает пятерку идеальных завтраков пшенная каша. Эксперт рассказала, что важно тщательно промыть крупу, после ее необходимо забросить в кастрюлю и залить водой из расчета 1 к 4. После можно добавить изюм и тыкву. Перед подачей в тарелку можно плеснуть немного нежирных.

Вторым блюдом на завтрак может быть яйцо всмятку с салатом из помидоров, огурцов и зелени. Третьим и четвертым — омлет или творог с овощами. В первом случае специалист рекомендует добавлять капусту, шпинат, кабачки и помидоры, а во втором Павлова сравнивает способ приготовления с овощным салатом, но отмечает, что вместо масла или сметаны добавляется творог. Также, эксперт допустила добавление в блюдо немного соевого соуса. Творог обычно 5-процентный, так как обезжиренным наестся не получится.

И последним, но не менее полезным, врач предложила на завтрак ленивую запеканку.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Павлова рассказала, с каких продуктов точно не стоит начинать свой день.