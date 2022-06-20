Петербург занял лидерство по суточному количеству заболевших COVID-19

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 2 667 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 400 927. Об этом стало известно сегодня, 20 июня.

За вчерашний день госпитализирован с ковидом 2 667 человек, скончались 54 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерло 380 517 человек. Накануне выздоровели 2 723 человека. Общее количество выздоровлений достигло 17 825 397.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место, здесь заразилось 206 жителей. В общей сложности за пандемию в городе болезнь сразила 1 534 185 граждан. Второй в антирейтинге стала Московская область, где коронавирус выявили еще у 172 человек. На третьем месте Москва — 161 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Российской Федерации вакцинация от коронавируса может быть внесена в национальный календарь прививок.