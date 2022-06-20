За последние 24 часа в Ленобласти скончался пациент с коронавирусом

За последние 24 часа в Ленобласти скончался пациент с коронавирусом. Фото: Pxhere

За последние 24 часа в Ленобласти скончался пациент с коронавирусом. Фото: Pxhere

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 31 случай заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 20 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 188 484 местных жителя. Всего выздоровели 184 273 пациента, в том числе 34 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции умеродин человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 490.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место с 206 заболевшими. Второй в антирейтинге стала Московская область, где коронавирус выявили еще у 172 человек. На третьем месте Москва —161 новый ковид-пациент.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Российской Федерации вакцинация от коронавируса может быть внесена в национальный календарь прививок.