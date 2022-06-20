Билайн и главы регионов объединили усилия в развитии цифровой среды

Билайн и главы регионов объединили усилия в развитии цифровой среды
Билайн и главы регионов объединили усилия в развитии цифровой среды. Фото: предоставлено ПАО "ВымпелКом

В ходе 25-го Петербургского Международного Экономического Форума, ПАО «ВымпелКом» и руководители 8 российских субъектов (Республики Калмыкия, Дагестан, Саха (Якутия), Чувашия и Удмуртия, Астраханская, Белгородская и Ярославская области) заключили Соглашения о сотрудничестве. Основными задачами по этим договоренностям станут развитие цифровой экономики на территории регионов и помощь в реализации национальных программ и проектов. Договоренности предусматривают совместную работу по таким направлениям, как развитие телекоммуникационной инфраструктуры, реализация национальных проектов, а также усиление эффективности управленческой деятельности и повышение инвестиционной привлекательности регионов.

В частности, технологии билайн по анализу больших данных с помощью искусственного интеллекта помогут в развитии транспортной инфраструктуры, определении потоков и уровня миграции населения, а также разработке инновационных программ в сфере туризма (оказание услуг осуществляется при наличии согласия пользователя на обработку данных и получение рекламы). Решения по аудио- и видеоаналитике позволят повысить качество оказываемых государственных услуг и уровень безопасности в регионах (клиент самостоятельно уведомляет пользователей о ведении аудиозаписи/видеонаблюдения в местах функционирования оборудования и при необходимости собирается согласие на обработку данных).

Также значительное внимание будет уделено цифровизации населенных пунктов и совместным усилиям по таким направлениям как безопасность и качество дорог, умный город, телемедицина, цифровая образовательная среда, система интеллектуального учета ресурсов и др.

Компания примет активное участие и в развитии информационно-технологической инфраструктуры регионов, в том числе в области строительства новых базовых станций связи и центров обработки данных.

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом»

«Мы удовлетворены тем, что мы смогли подготовить для наших партнеров из региональных правительств предложения о взаимном сотрудничестве, результатом чего и явился ряд подписания соглашений ПМЭФ. Взаимодействие с региональными правительствами – ключевое направление нашей работы, обеспечивающее устойчивое развитие регионов.

Современные технологии помогают точнее анализировать происходящее в различных сферах экономики и принимать сбалансированные решения на уровне любого региона. Мы видим большие перспективы в развитии технологичных решений для автоматизации городской инфраструктуры. Со своей стороны, билайн вкладывает ресурсы как в создание «умных» продуктов и облачных решений, так и в развитие собственных сетей связи. Мы готовы делиться своим опытом по внедрению новых телеком-сервисов и технологий, чтобы способствовать повышению экономической привлекательности регионов. Перечень отраслей, в которых применяются наши технологии — весьма широк. Такие проекты мы реализуем как комплексно, так и путем внедрения конкретных элементов. Очевидно, что для максимизации эффекта каждому региону требуется индивидуальный подход, именно это позволит значимо повысить уровень жизни населения».

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