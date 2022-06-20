В Петербурге скорая забрала подростка, которого нашли лежащим на проспекте Культуры

В Петербурге скорая забрала подростка, которого нашли лежащим на проспекте Культуры. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге скорая забрала подростка, которого нашли лежащим на проспекте Культуры. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Вечером 18 июня в полицию обратились с проспекта Культуры в Калининском районе и сообщили, что обнаружен пьяный мужчина, лежащий и не двигающийся.

На место происшествия выехали правоохранительные органы, но прибыли тогда, мужчину забрала скорая. Как стало известно Gazeta.SPB, обнаруженным оказался никакой не мужчина, а подросток 17 лет.

Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии с диагнозом: острое отравление неизвестным психотропным веществом. Опросу в таком состоянии подросток не подлежал.

Все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются. Известно, что несовершеннолетний из неблагополучной семьи и состоит учете в ОДН. Также подросток получал подписку о невыезде за кражу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что полиция всю ночь искала ребенка в лесу Всеволожского района. В этом им помогла собака «Атака».