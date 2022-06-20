Петербуржец, защитивший супругу от обидчика арбузом, получил условный срок

Петербуржец, защитивший супругу от обидчика арбузом, получил условный срок
Петербуржец, защитивший супругу от обидчика арбузом, получил условный срок. Фото: Pxhere

Житель Петербурга попытался защитить свою супругу арбузом, за что получил условный срок.

Накануне Петроградский районный суд Северной столицы вынес приговор гражданину, который воспользовался арбузом в ходе противостояния с собутыльником. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В октябре 2021 года на улице Кропоткина произошел конфликт во время застолья. Мужчины поссорились, и подсудимый, схватив арбуз, опустил его на голову своего оппонента, который потерял сознание. Затем мужчина вытащил пострадавшего в коридор квартиры и там избил. было возбуждено дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

По словам самого подсудимого, ему пришлось ударить оппонента арбузом, потому что в опасности находилась его жена, на которую собутыльник бросился с кулаками.

Суд назначил мужчине три года лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года.

Ранее Gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге задержали двух подозреваемых в похищении сумки с 13 миллионами.

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