Петербуржец, защитивший супругу от обидчика арбузом, получил условный срок

Житель Петербурга попытался защитить свою супругу арбузом, за что получил условный срок.

Накануне Петроградский районный суд Северной столицы вынес приговор гражданину, который воспользовался арбузом в ходе противостояния с собутыльником. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В октябре 2021 года на улице Кропоткина произошел конфликт во время застолья. Мужчины поссорились, и подсудимый, схватив арбуз, опустил его на голову своего оппонента, который потерял сознание. Затем мужчина вытащил пострадавшего в коридор квартиры и там избил. было возбуждено дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

По словам самого подсудимого, ему пришлось ударить оппонента арбузом, потому что в опасности находилась его жена, на которую собутыльник бросился с кулаками.

Суд назначил мужчине три года лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года.

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