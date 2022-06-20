В Петербурге задержаны двое подозреваемых в похищении сумки с 13 млн

В конце мая, 30 числа, в Приморском районе Петербурга на Коломяжском проспекте, недалеко от дома 19, корпус 2 несколько неизвестных напали на мужчину и с применением физической силы отобрали у него сумку, в которой находилось 13 миллионов. Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Удалось задержать двух подозреваемых граждан.

Как стало известно Gazeta.SPB, одному из подозреваемых злоумышленников 36 лет, другому — 52. Оба мужчины проживают в Петербурге. Их задержали 18 и 19 июня. Один из злоумышленников попался в городе Севастополь, второй мужчина был задержан по месту проживания на Загребском бульваре, 33, корпус 2. В его квартире нашли предмет похожий на пистолет и 7 патронов.

У подозреваемых не удалось изъять похищенное. Оба были задержаны и помещены в ИВС поздно вечером 19 июня. В настоящий момент ищут и устанавливают остальных участников нападения и похищения денег.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге задержали мужчину, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении молодых девушек. Одной из них еще нет 18 лет.