В Красносельском районе задержали подозреваемого, который мог нагло приставать к девушкам

В Красносельском районе задержали подозреваемого, который мог нагло приставать к девушкам. Фото: Pxhere

В Красносельском районе задержали подозреваемого, который мог нагло приставать к девушкам. Фото: Pxhere

В Красносельском районе Петербурга задержали мужчину, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении молодых девушек. Одной из них еще нет 18 лет.

Оба инцидента произошли 18 июня, только в одному случае место действия преступника была детская площадка, а в другом — помещение банка. Как стало известно Gazeta.SPB, злоумышленник совершил насильственный действия сексуального характера сначала в отношении 24-летний гражданки на Пограничника Гарькавого, а после перешел на детскую площадку на Народного Ополчения, где наткнулся на 16-летнего подростка, в отношении которой совершил аналогичное преступление.

Подозреваемого злоумышленника нашли в тот же день на Народного ополчения. Вчера, 19 июня, было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера. Мужчина был задержан правоохранительными органами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что у 18 июня в правоохранительные органы Красносельского района обратилась шестнадцатилетняя девушка. Она рассказала, что в отношении нее на детской площадке неизвестный совершил развратные действия и прижег лицо сигаретой.