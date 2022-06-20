В Петербурге прокуратура «воскресила» пенсионерку, которую по ошибке записали в мертвецы

В Петербурге прокуратура &#171;воскресила&#187; пенсионерку, которую по ошибке записали в мертвецы
В Петербурге прокуратура "воскресила" пенсионерку, которую по ошибке записали в мертвецы. Фото: PXhere

Петербурженка «вернулась из мертвых» благодаря прокуратуре Калининского района. Женщину перепутали с тезкой и посчитали умершей.

Что что-то не так пенсионерка пенсионерка поняла еще в сентябре 2021 года. Тогда её банковские карты были заблокированы, а льготный проездной аннулирован. О чудесном «воскрешении» петербурженки рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Позже женщина узнала, что блокировка карт и аннулирование проездного связаны с актовой смертью с ФИО пенсионерки, составленной районным отделом записи актов гражданского состояния.

Оказалось, что полиция нашла труп полной тезки пожилой женщины, в результате чего произошла путаница и допущена техническая ошибка.

Когда все выяснилось, прокурор обратился в суд с иском об аннулировании записи о смерти.

Также «Москва.ру» сообщает, что аналитики компании DMTEL поделились результатами исследования мобильной связи в столице на фоне действующих санкций, связанных с поставками телекоммуникационного оборудования.

воскрешение новости СПб пенсионерка прокуратура смерть


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Зафиксировано рекордное с 2015 года укрепление курса рубля
В Гатчине пенсионерка попала в больницу после нападения неизвестного на кладбище
В Петербурге прокуратура «воскресила» пенсионерку, которую по ...
Отчим поджог падчерицу во время празднования дня рождения жены в Ленобласти
В Гатчинском районе мужчина нашел супругу с пробитой головой в поле
Эксперт рассказала, почему лучше брать квартиру в аренду, а не в ипотеку
В Петербурге 22 июня ожидается открытие почти 15 новых McDonald’s
В деревне Токкари после взрыва гранаты в жилом доме нашли труп ...