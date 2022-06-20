В Петербурге прокуратура «воскресила» пенсионерку, которую по ошибке записали в мертвецы

В Петербурге прокуратура "воскресила" пенсионерку, которую по ошибке записали в мертвецы. Фото: PXhere

В Петербурге прокуратура "воскресила" пенсионерку, которую по ошибке записали в мертвецы. Фото: PXhere

Петербурженка «вернулась из мертвых» благодаря прокуратуре Калининского района. Женщину перепутали с тезкой и посчитали умершей.

Что что-то не так пенсионерка пенсионерка поняла еще в сентябре 2021 года. Тогда её банковские карты были заблокированы, а льготный проездной аннулирован. О чудесном «воскрешении» петербурженки рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Позже женщина узнала, что блокировка карт и аннулирование проездного связаны с актовой смертью с ФИО пенсионерки, составленной районным отделом записи актов гражданского состояния.

Оказалось, что полиция нашла труп полной тезки пожилой женщины, в результате чего произошла путаница и допущена техническая ошибка.

Когда все выяснилось, прокурор обратился в суд с иском об аннулировании записи о смерти.

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