Рабочий, которому оторвало руки в Ленобласти, нарушил технику безопасности

Рабочий, которому оторвало руки в Ленобласти, нарушил технику безопасности
Рабочий попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Правоохранители Волховского района выяснили, что травмирование 33-летнего рабочего произошло из-за нарушения им техники безопасности.

Рабочий пострадал утром 19 июня в садоводческом массиве «Пупышево» в СНТ «Хрусталь» при бурении скважины на дачном участке. Как стало известно Gazeta.SPb, мужчина слишком близко подошел к бурильной установке, нарушив технику безопасности, в результате чего его намотало рабочую спираль машины.

Пострадавшего госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. У него ампутированы руки, сломаны несколько ребер, закрытая травма груди, рваные раны головы и живота.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, все обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что под Гатчиной мужчина и его падчерица случайно облились бензином и загорелись.

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