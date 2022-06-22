Петербург стал вторым по заболеваемости коронавирусом за сутки в России

Петербург сегодня занял второе место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

В среду, 22 июня, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 225 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 214. Таким образом, суточная заболеваемость в городе за последний день немного увеличилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 256 человек с коронавирусом, а в Московской области 147 новых ковид-пациентов.

За день в Петербурге выздоровели 295 человек, госпитализировали 71 местного жителя, скончались девять петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Роспотребнадзоре отметили, что сроки ревакцинации от коронавируса пока менять не будут.