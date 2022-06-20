В Роспотребнадзоре отметили, что сроки ревакцинации от коронавируса пока менять не будут

В Роспотребнадзоре отметили, что сроки ревакцинации от коронавируса пока менять не будут. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В Роспотребнадзоре отметили, что сроки ревакцинации от коронавируса пока менять не будут. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В рамках Петербургского международного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова поделилась, как будут обстоять дела с ревакцинацией от коронавируса в России на ближайшее время.

По словам Поповой, сроки ревакцинации от COVID-19 пока сдвигать не планируют. Об этом пишут РИА Новости. «Нет, менять интервалы не планируется», — подчеркнула эксперт.

По словам Поповой, на сегодняшний день есть возможность привиться в тот срок, который необходим. Важно делать это перед наступлением зимы, напомнила специалист, и такая рекомендация распространяется на всех.

Сейчас жителям России рекомендовано ревакцинироваться от коронавируса раз в шесть месяцев, напомнила Попова.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Российской Федерации вакцинация от коронавируса может быть внесена в национальный календарь прививок.