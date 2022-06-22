Семейство лысух с птенцами заметили в Московском парке Победы

Петербургский биолог Павел Глазков рассказал о птицах лысухах, семейство которых он заметил в Московском парке Победы.

Биолог рассказал, что у лысух в парке появились на свет птенцы. В первые дни жизни их окраска особенно удивительна — тело покрыто черным пухом, а на шее у них контрастные желтые перышки, при этом клюв и лысина — красного цвета. Пушистые перья маленьких лысух делают их похожими на «одуванчики». Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

По словам Глазкова, лысуха является дальней родственницей журавля, хоть и внешне напоминает утку. Свое название птица получила из-за белой бляшки на лбу.

Каждый сезон лысухи прилетают из Западной Европы, чтобы продолжить свой род на водоемах Северной столицы. Эти птицы моногамны, они проводят всю жизнь с одним партнером. За воспитание потомства при этом отвечает не только мать, но и отец семейства.

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