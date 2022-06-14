Голодного лисенка заметили у мусорных контейнеров на Планерной

Петербуржцы заметили голодного лисенка, выбежавшего к жилым домам в Приморском районе.

Лисеныша засняли на видео, когда тот выбежал к жилым домам на Планерной улице. Он бегал вокруг мусорных контейнеров в поисках еды и совсем не обращал внимания на людей. Ролик с лисенком опубликовали в сообществе «Наш Приморский район» в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях пользователи предположили, что детеныш лисы прибежал к жилой застройке из Юнтоловского заказника, который находится поблизости.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге волонтеры спасли 150 котов, забравшихся на деревья с начала года. В 2022 году с просьбой спасти животных и подобных мест к волонтерам обратились более полутысячи человек.