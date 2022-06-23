За сутки врачи зафиксировали смерти еще 7 петербуржцев с коронавирусом

За сутки врачи зафиксировали смерти еще 7 петербуржцев с коронавирусом. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

За сутки врачи зафиксировали смерти еще 7 петербуржцев с коронавирусом. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

За сутки в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 7 человек с положительным тестом на коронавирус.

На 23 июня в городе прибавилось количество умерших с инфекцией. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там выявлено почти в половину больше летальных исходов за сутки — 13. На третьем месте находится Московская область с 5 смертями за сутки. В Ленинградской области за последние сутки не зафиксировали случаев смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 062 человека. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 380 711 человек, в том числе 68 за вчерашний день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что глава Роспотребнадзора Анна Попова поделилась, как будут обстоять дела с ревакцинацией от коронавируса в России.