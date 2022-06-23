За сутки Петербург установился на 2 строчке по заражению COVID-19

За сутки Петербург установился на 2 строчке по заражению COVID-19. Фото: unsplash

За сутки Петербург установился на 2 строчке по заражению COVID-19. Фото: unsplash

Петербург сегодня занял 2 место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

В четверг, 23 июня, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 220 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 225. Таким образом, суточная заболеваемость в городе за последний день немного снизилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 246 человек с коронавирусом, а в Московской области 187 новых ковид-пациентов.

За день в Петербурге выздоровели 223 человек, госпитализировали 220 местных жителя, скончались 7 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что глава Роспотребнадзора Анна Попова поделилась, как будут обстоять дела с ревакцинацией от коронавируса в России.