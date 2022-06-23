За последние 24 часа в Ленинградской области нашли еще 27 зараженных коронавирусом

За последние 24 часа в Ленинградской области нашли еще 27 зараженных коронавирусом. Фото: unsplash

За последние 24 часа в Ленинградской области нашли еще 27 зараженных коронавирусом. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 27 случаев заражения коронавирусом.

О новых случаях сегодня, 23 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 188 577 местных жителей. Всего выздоровели 184 386 пациентов, в том числе 31 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 490.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 246 человек. На третьем месте Московская область — 187 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что глава Роспотребнадзора Анна Попова поделилась, как будут обстоять дела с ревакцинацией от коронавируса в России.