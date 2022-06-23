Прием заявок на участие в конкурсе «Доверие потребителя» (2022) управляющих компаний, апартаментов и проектов загородного строительства продлен до 30 июня

Оргкомитет XV конкурса «Доверие потребителя» завершает формирование списков новых участников — управляющих компаний, апартаментов и проектов загородного строительства. Прием заявок осуществляется до 30 июня 2022 года. Интернет-голосование в этих номинациях стартует после 1 июля.

Впервые в 2022 году в конкурс «Доверие потребителя» введены пять новых номинаций:

Лучшая управляющая компания в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Лучший строящийся проект загородного домостроения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Лучший реализованный проект загородного домостроения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Лучший строящийся комплекс апартаментов в Санкт-Петербурге

Лучший реализованный комплекс апартаментов в Санкт-Петербурге

В девяти традиционных номинациях интернет-голосование уже идет с 11 мая. Здесь на конкурс представлены: 67 строительных компаний, 45 риэлторских агентств, 20 банков и 133 строящихся и построенных жилых комплекса в четырех классах. За первый месяц голосования за участников отдано около 5 000 голосов. Участники конкурса проходят многоступенчатый отбор. Первый этап — потребительское интернет-голосование, идет по единым спискам и правилам на сайте конкурса doveriekonkurs.ru и сайте соорганизатора конкурса Большого Сервера Недвижимости bns.ru. Реестры участников формируются на основе собственной информации Оргкомитета конкурса по согласованию с контрольными и надзорными органами, общественными и саморегулируемыми организациями, а также на основе заявок, поданных самостоятельно.

Второй этап — экспертное голосование. Оно включает в себя оценку конкурсной документации независимым консультантом, объезды экспертами проектов-финалистов и заседание Экспертного совета 31 ноября 2022 года, где финалисты презентуют свои проекты и отвечают на вопросы экспертов.

Победитель выбирается из числа финалистов по сумме голосов, набранных по итогам интернет- и экспертного голосования. Церемония награждения в феврале 2023 года. Прием заявок от управляющих компаний, апартаментов и проектов загородного строительства на участие в конкурсе в новых номинациях осуществляется до 30 июня 2022 года. Интернет-голосование стартует после 1 июля.

Ознакомиться с условиями участия в конкурсе можно в разделе «Положение о Конкурсе», пройдя по ссылке https://doveriekonkurs.ru/features/polozhenie-o-konkurse/

Скачать образцы заявок в номинациях можно в разделе «Подать заявку», пройдя по ссылке https://doveriekonkurs.ru/zayavka-na-konkurs/

Подготовленную заявку следует направить в Оргкомитет по адресу: mail@stroyproblem.net