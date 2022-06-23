МКБ снизил ставку по льготной ипотеке до 6,06%

Взять кредит в МКБ (Московском кредитном банке) на приобретение жилья в рамках программы с господдержкой можно теперь можно по ставке от 6,06% годовых при первоначальном взносе от 20%. Максимальная сумма кредита по льготной ипотеке составляет 12 млн рублей для Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В остальных регионах страны лимит равен 6 млн рублей. При первоначальном взносе до 20% от стоимости жилья ставка по льготной программе составит 6,36% годовых. Заключить договор можно на срок до 30 лет.

Клиентам МКБ в рамках собственных программ банка также доступна «Льготная ипотека Комбо», ставка по которой начинается от 0,01% годовых. Продукт представляет собой комбинацию рыночной и ипотеки с господдержкой, а специальные условия стали доступны благодаря использованию субсидий со стороны девелоперов — партнеров МКБ.

Для покупки жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области максимальная сумма кредита в рамках комбинированной программы составляет 30 млн рублей. Жители остальных регионов могут взять до 15 млн рублей. Первоначальный взнос начинается от 15% от стоимости жилья, а договор можно заключить на срок до 30 лет.

Программа льготной и комбинированной ипотеки доступна совершеннолетним гражданам Российской Федерации с постоянным источником дохода. В МКБ одобрение заявки и выход на сделку занимает не более двух дней.