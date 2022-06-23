В «Кошкиспас» рассказали, от чего сейчас гибнет множество кошек

Пришло долгожданное тепло, а вместе с ним и опасность для четвероногих. Причина кроется в открытых окнах.
У отряда «Кошкиспас» начался так называемый горячий сезон. Только за первую неделю июня отряд снял с деревьев 13 котов. Об в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказала спасатель ПСО Экстремум Татьяна Скородумова.
Специалист предостерегла, что большую опасность для животных представляют открытые окна.
«Люди открывают стеклопакеты. Много животных гибнут, когда стеклопакеты открыты на полное проветривание», — заметила Скородумова.
Эксперт назвала открытые окна «смертельной ловушкой» и призвала владельцев домашних животных ставить на окна специальные решетки. Также можно приобрести специальные ограничители на окна.
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