В «Кошкиспас» рассказали, от чего сейчас гибнет множество кошек

В &#171;Кошкиспас&#187; рассказали, от чего сейчас гибнет множество кошек
В "Кошкиспас" рассказали, от чего сейчас гибнет множество кошек. Фото: Pxhere

Пришло долгожданное тепло, а вместе с ним и опасность для четвероногих. Причина кроется в открытых окнах.

У отряда «Кошкиспас» начался так называемый горячий сезон. Только за первую неделю июня отряд снял с деревьев 13 котов. Об в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказала спасатель ПСО Экстремум Татьяна Скородумова.

Специалист предостерегла, что большую опасность для животных представляют открытые окна.

«Люди открывают стеклопакеты. Много животных гибнут, когда стеклопакеты открыты на полное проветривание», — заметила Скородумова.

Эксперт назвала открытые окна «смертельной ловушкой» и призвала владельцев домашних животных ставить на окна специальные решетки. Также можно приобрести специальные ограничители на окна.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что неправильный и резкий перевод домашнего любимца на непривычный тип питания может привести к очень плохим последствиям.

кошки кошкиспас новости СПб открытые окна Россия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Воспитанницу ресурсного центра Волосовского района подозревают в ...
Житель Свердлова кинул горящую канистру с бензином на сына
Врач назвала холодные кофейные напитки и белковую диету ...
Петербурженка упала в обморок после того, как сбила ребенка на Щербакова
Политолог поддержал третий этап транспортной реформы в Петербурге, ...
Резиденты экотехнопарков планируют выделить 17,6 млрд на переработку отходов
Посетители петербургских банков жалуются на продажу долларов дороже курса ЦБ
В квартире на Маршала Жукова нашли гниющие останки матери и сына