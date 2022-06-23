На Бухарестской обнаружили мертвую девушку, упавшую с 8 этажа

Об обнаружении погибшей в экстренные службы сообщил 25-летний агент по недвижимости.

В ночь со вторника на среду, 22 июня, около 03:20 правоохранительные органы узнали, что у дома 67, корпус 1 по Бухарестской улице во Фрунзенском районе мужчина увидел девушку, упавшую с высоты.

По прибытию на место удалось у становить, что погибшей неизвестной на вид 25 лет. Девушку нашли на козырьке первой парадной. Предполагается, что она выпала из окна 8 этажа лестничной площадки около 03:00.

Морг направили в морг для установки точной причины смерти. В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

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