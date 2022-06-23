На Бухарестской обнаружили мертвую девушку, упавшую с 8 этажа

На Бухарестской обнаружили мертвую девушку, упавшую с 8 этажа
На Бухарестской обнаружили мертвую девушку, упавшую с 8 этажа. Фото: "Яндекс. Карты"

Об обнаружении погибшей в экстренные службы сообщил 25-летний агент по недвижимости.

В ночь со вторника на среду, 22 июня, около 03:20 правоохранительные органы узнали, что у дома 67, корпус 1 по Бухарестской улице во Фрунзенском районе мужчина увидел девушку, упавшую с высоты.

По прибытию на место удалось у становить, что погибшей неизвестной на вид 25 лет. Девушку нашли на козырьке первой парадной. Предполагается, что она выпала из окна 8 этажа лестничной площадки около 03:00.

Морг направили в морг для установки точной причины смерти. В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что полицейские Калининского района в среду утром получили сообщение от гражданки 1966 года рождения, рассказавшей о смертельном ножевом ранении своего мужа.

новости СПб погибшая фрунзенский район


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Роспотребнадзоре назвали вероятность локдауна из-за оспы обезьян
Воспитанницу ресурсного центра Волосовского района подозревают в ...
Житель Свердлова кинул горящую канистру с бензином на сына
Врач назвала холодные кофейные напитки и белковую диету ...
Петербурженка упала в обморок после того, как сбила ребенка на Щербакова
Политолог поддержал третий этап транспортной реформы в Петербурге, ...
Резиденты экотехнопарков планируют выделить 17,6 млрд на переработку отходов
Посетители петербургских банков жалуются на продажу долларов дороже курса ЦБ