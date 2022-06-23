В квартире на Маршала Жукова нашли гниющие останки матери и сына

В квартире на Маршала Жукова нашли гниющие останки матери и сына. Фото: "Яндекс.Карты"

В квартире на Маршала Жукова нашли гниющие останки матери и сына. Фото: "Яндекс.Карты"

Правоохранительные органы Кировского района расследуют смерть матери и сына, обнаруженных в одной из квартире на улице Маршала Жукова.

Как стало известно Gazeta.SPB, погибших обнаружили 22 июня около 13:40. По данным «Piter.TV» соседи первыми начали жаловаться на запах, доносящийся из квартиры.

Сотрудники полиции вскрыли дверь и обнаружили тела 55-летнего мужчины, а также его 80-летней матери, у которой была констатирована инвалидность. Предполагается, что мужчина скончался первым, а пожилая женщина скончалась позже из-за отсутствия необходимого ей ухода.

На телах признаков насильственной смерти не обнаружено. Трупы направлены в морг для установления точной причины смерти. Все детали о обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что у дома 67, корпус 1 по Бухарестской улице во Фрунзенском районе мужчина увидел девушку, упавшую с высоты.