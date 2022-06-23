Посетители петербургских банков жалуются на продажу долларов дороже курса ЦБ

Посетители петербургских банков жалуются на продажу долларов дороже курса ЦБ
Посетители петербургских банков жалуются на продажу долларов дороже курса ЦБ. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Петербуржцы ошарашены: в обменниках цена на доллар намного выше, чем реальный курс, установленный Баком России.

«МК в Питере» разобрались в ситуации и выяснили, что сейчас происходит с валютным курсом в городе, и что по этому поводу думает экономист.

Первое, куда наведались журналисты, был «Интерпрогрессбанк». Оказалось, что там доллар продают за 70 рублей, а покупают по цене ниже курса — за 49 рублей. Евро там возможно приобрести за 73 рубля, а продать за 52 рубля. По данным Центробанка, курс евро сейчас составляет 55,8 рублей.

В «Сбере» несколько другая ситуация. Тут доллары можно продать за 58,23 рубля, а купить – за 71,77 рубля. Евро оценивается по продаже в 82 рубля, а по покупке — в 55,83 рубля.

«Абсолют» вообще не продает валюту, но покупает рубль за 52, а евро за 55 рублей. Как отметили в банке, тут уже с февраля совсем закончилась наличная валюта.

В «Альфа-банке» табло не отображает реального положения вещей, поэтому курс можно найти только в сети или при входе. Правда, очень важно переключить раскладку на кириллицу. В ВТБ, согласно данным табло, доллар продают за 68,25 рубля, а покупают по 56,15 рубля, сотрудница банка уточнила, что о наличии валюты лучше заранее уточнить у кассира. Аналогичная нестабильная ситуация с «наличкой» и в «Экси-банке».

Заведующий кафедрой банковского дела в Высшей школе экономики Василий Солодков ввел в курс произошедшего. По его словам, курс ЦБ — это итоги биржевых торгов. Таким образом, валюта, которая покупается на бирже, никак не трансформируется в наличные и не снимется со счета.

В банках же, как утверждает эксперт, покупают наличные доллары или евро, которые можно взять и использовать.

«Это и есть деньги. Сейчас получается, что официальный курс, курс Центробанка, является записью на вашем счете, которой по факту воспользоваться нельзя», — объяснил Солодков.

Вот так и получается, что реален тот курс, по которому можно купить живые деньги, с юридической точки зрения сложившаяся в петербургских банках ситуация абсолютно законна. До этого был конвертируемый рубль, и сильной разницы между покупкой и продажей по официальному курсу и тем, что происходило в банках, не было. Сейчас же у банков выросли валютные риски, в чем нет их вины. Все, что происходит, — это их обоснованная защита, заключил эксперт.

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