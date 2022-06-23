Посетители петербургских банков жалуются на продажу долларов дороже курса ЦБ

Петербуржцы ошарашены: в обменниках цена на доллар намного выше, чем реальный курс, установленный Баком России.

«МК в Питере» разобрались в ситуации и выяснили, что сейчас происходит с валютным курсом в городе, и что по этому поводу думает экономист.

Первое, куда наведались журналисты, был «Интерпрогрессбанк». Оказалось, что там доллар продают за 70 рублей, а покупают по цене ниже курса — за 49 рублей. Евро там возможно приобрести за 73 рубля, а продать за 52 рубля. По данным Центробанка, курс евро сейчас составляет 55,8 рублей.

В «Сбере» несколько другая ситуация. Тут доллары можно продать за 58,23 рубля, а купить – за 71,77 рубля. Евро оценивается по продаже в 82 рубля, а по покупке — в 55,83 рубля.

«Абсолют» вообще не продает валюту, но покупает рубль за 52, а евро за 55 рублей. Как отметили в банке, тут уже с февраля совсем закончилась наличная валюта.

В «Альфа-банке» табло не отображает реального положения вещей, поэтому курс можно найти только в сети или при входе. Правда, очень важно переключить раскладку на кириллицу. В ВТБ, согласно данным табло, доллар продают за 68,25 рубля, а покупают по 56,15 рубля, сотрудница банка уточнила, что о наличии валюты лучше заранее уточнить у кассира. Аналогичная нестабильная ситуация с «наличкой» и в «Экси-банке».

Заведующий кафедрой банковского дела в Высшей школе экономики Василий Солодков ввел в курс произошедшего. По его словам, курс ЦБ — это итоги биржевых торгов. Таким образом, валюта, которая покупается на бирже, никак не трансформируется в наличные и не снимется со счета.

В банках же, как утверждает эксперт, покупают наличные доллары или евро, которые можно взять и использовать.

«Это и есть деньги. Сейчас получается, что официальный курс, курс Центробанка, является записью на вашем счете, которой по факту воспользоваться нельзя», — объяснил Солодков.

Вот так и получается, что реален тот курс, по которому можно купить живые деньги, с юридической точки зрения сложившаяся в петербургских банках ситуация абсолютно законна. До этого был конвертируемый рубль, и сильной разницы между покупкой и продажей по официальному курсу и тем, что происходило в банках, не было. Сейчас же у банков выросли валютные риски, в чем нет их вины. Все, что происходит, — это их обоснованная защита, заключил эксперт.