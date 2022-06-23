Петербурженка упала в обморок после того, как сбила ребенка на Щербакова

Петербурженка упала в обморок после того, как сбила ребенка на Щербакова. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Петербурженка упала в обморок после того, как сбила ребенка на Щербакова. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Пострадавший мальчик переходил дорогу в неположенном месте.

ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло накануне в Приморском районе на улице Щербакова. Тридцатилетняя женщина, находясь за рулем «Рено Логан» сбила восьмилетнего ребенка. Как стало известно Gazeta.SPB, мальчик переходил проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода без сопровождения взрослых.

В результате несовершеннолетний попал в детскую городскую больницу №19 с различными травмами в тяжелом состоянии. Где были родители мальчика в этот момент, пока неизвестно.

В комментариях группы «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» одна из женщин рассказала, что сбившая мальчика девушка после произошедшего сама упала в обморок упала. Мальчика перевернули на бок знающие люди и оказали пострадавшему первую помощь, потому что его внезапно затошнило.

«Какое горе маме с папой, когда они узнают», — пишет пользователь.

По словам женщины, ребенка увезли, а мама так и не появилась. Водитель за нарушение правил ПДД в 2021-2022 годах привлекалась один раз по статье «Нарушение правил остановки или стоянки».

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что полиция Кировского района расследует смерть матери и сына, обнаруженных в одной из квартире на улице Маршала Жукова.