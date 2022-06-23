Пара «Перекрестков» заработали на месте бывших Prisma в Петербурге

Пара &#171;Перекрестков&#187; заработали на месте бывших Prisma в Петербурге
Пара "Перекрестков" заработали на месте бывших Prisma в Петербурге. Фото: пресс-служба  X5 Group

В Санкт-Петербурге на месте бывших финских супермаркетов Prisma заработали два новых «Перекрестка».

Об открытии двух точек рассказали в пресс-службе X5 Group. «Перекрестки» разместились на площадях, которые ранее занимали финские супермаркеты Prisma.

Открытие магазинов произошло на набережной Обводного канала, 118, и проспекте Энгельса, 33/1А. Отмечается, что до конца июня торговая сеть планирует открыть ещё 11 магазинов. Ассортимент «Перекрёстка» составляет 15 тысяч товарных позиций.

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