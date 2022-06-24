От коронавируса за сутки больше всего россиян умерло в Петербурге и Москве

От коронавируса за сутки больше всего россиян умерло в Петербурге и Москве. Фото: Pxhere

От коронавируса за сутки больше всего россиян умерло в Петербурге и Москве. Фото: Pxhere

За сутки в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 10 человек с положительным тестом на коронавирус.

На 24 июня в городе прибавилось количество умерших с инфекцией. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там выявлено 15 летальных исходов за сутки. В остальных регионах скончалось не более 3 человек. За последние сутки в Ленинградской области не зафиксировали случаев смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 072 человека. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 380 776 человек, в том числе 65 за вчерашний день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что профессор сравнила распространение оспы обезьян и COVID-19, а также предположила, насколько вероятно, что снова наступит локдаун.