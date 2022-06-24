Петербург 24 июня занимает 2 место по суточной заболеваемости коронавирусом

Петербург сегодня занял 2 место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

В пятницу, 24 июня, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Петербург по количеству заболевших сегодня уступает Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 240 человек с коронавирусом, а в Московской области — 199 новых ковид-пациентов.

За день в Петербурге выздоровели 218 человек, госпитализировали 72 местных жителя, скончались 10 петербуржцев с коронавирусом.

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