В Ленинградской области нашли еще 27 человек, заразившихся COVID-19

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 27 случаев заражения коронавирусом.

О новых случаях сегодня, 24 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 188 604 местных жителя. Всего выздоровели 184 402 пациента, в том числе 16 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 490.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 2 место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 240 человек. На третьем месте Московская область — 199 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что профессор сравнила распространение оспы обезьян и COVID-19, а также предположила, насколько вероятно, что снова наступит локдаун. По мнению специалиста, распространение оспы обезьян не такое опасное, как коронавирус.