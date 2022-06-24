В Петербурге уволили охранника, выгонявшего шваброй ребенка с аутизмом с Елагина острова

В Санкт-Петербурге молодой человек в ЦПКиО на Елагином острове выгонял шваброй с пристани ребенка с расстройством аутистического спектра (РАС). Глава комитета по культуре Федор Болтин рассказал, что агрессор не является сотрудником парка. Он — работник фирмы, арендующей причал. В настоящее время молодого человека уже уволили.
Болтин поделился своим мнением о сложившейся ситуации и заявил, что уволенный сотрудник понесет ответственность, если в его действиях компетентные органы найдут другие нарушения, кроме такого явного неэтичного поведения. Об этом в социальных сетях написала пресс-служба комитета по культуре Петербурга.
«С ужасом узнал о произошедшей на Елагином острове ситуации — недопустимом и неуважительном отношении к посетителям парка одного из сотрудников частной компании, арендующей причал», — отметил Болтин.
Глава комитета запросил пояснения в дирекции ЦПКиО, где сообщили, что работник уже уволен. К самой организации, арендующей причал, тоже будут приняты меры.
Болтин принес извинения от имени дирекции парка и комитета по культуре Санкт-Петербурга пострадавшей женщине и её сыну. Глава комитета по культуре подчеркнул недопустимость любого проявления агрессии или неуважения к детям, тем более с особенностями здоровья.
До этого женщина рассказала, что они с пятилетним сыном хотели немного посидеть на пристани, что являлось частью традиционного маршрута, которые часто придумывают себе дети с РАС.
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