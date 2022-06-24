В Петербурге уволили охранника, выгонявшего шваброй ребенка с аутизмом с Елагина острова

В Санкт-Петербурге молодой человек в ЦПКиО на Елагином острове выгонял шваброй с пристани ребенка с расстройством аутистического спектра (РАС). Глава комитета по культуре Федор Болтин рассказал, что агрессор не является сотрудником парка. Он — работник фирмы, арендующей причал. В настоящее время молодого человека уже уволили.

Болтин поделился своим мнением о сложившейся ситуации и заявил, что уволенный сотрудник понесет ответственность, если в его действиях компетентные органы найдут другие нарушения, кроме такого явного неэтичного поведения. Об этом в социальных сетях написала пресс-служба комитета по культуре Петербурга.