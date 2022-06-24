В Калининском районе 90-летняя пенсионерка подозревает сиделку в мошенничестве на 3 млн

В Калининском районе 90-летняя пенсионерка подозревает сиделку в мошенничестве на 3 млн. Фото: unsplash

В Калининском районе 90-летняя пенсионерка подозревает сиделку в мошенничестве на 3 млн. Фото: unsplash

Пенсионерка с Северного проспекта, 64, корпус 1 обратилась в полицию и рассказала, что ее сиделка перевела с уу банковских счетов 3 229 341 рубль.

По словам 90-летней женщины, с 17 сентября прошлого года по 5 октября того же года, имея в прямом доступе данные ее банковских счетов, сиделка 49-летняя сиделка вводила их в приложении на своем мобильном телефоне. После этого деньги переходили на неизвестный счет.

Подозреваемую задержали 23 июня около 15:30 у дома по улице Академика Байкова. было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В настоящий момент женщина помещена в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что медсестра стала жертвой злоумышленника в Александровском саду, но камеры видеонаблюдения это не зафиксировали. По словам пострадавшей, около 02:00 на территории Александровского сада появился неизвестный, который схватив женщину за горло и неустановленным предметом ударил её по голове.