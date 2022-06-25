В Ленобласти безопасными для купания признали 17 водоемов

В Ленобласти безопасными для купания признали 17 водоемов
19 водоемов Ленобласти прошли проверку Роспотребнадзора. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Роспотребнадзор проверил водоемы Ленинградской области на безопасность для купания. Только 17 водоемов прошли проверку, остальные оказались потенциально опасными.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ведомства, безопасными для купания оказались озеро Донцо и река Луга в Волосовском районе. Во Всеволожском районе можно спокойно купаться в Лемболовском и Медном озерах. В Кингисеппском районе для купания разрешили Финский залив и реку Луга. В Киришском районе проверку прошло озеро Светлое, в Ломоносовском — река Шингарка и Финский залив, в Лужском — озера Омчино и Толони, в Приозерском — река Вуокса, озера Отрадное и Раздолинское, в Сланцевском — река Плюсса, в Тихвинском — река Тихвинка и озеро Царицыно, в Тосненском — озеро Нестеровское. В Бокситогорском районе купаться можно в озере Павловское.

Всего проверялся 41 водоем. Купание в остальных местах может привести к заражению острыми кишечными инфекциями, гепатитом А и паразитами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге один из двух разрешенных Роспотребнадзором водоемов для купания уже успели «загадить».

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