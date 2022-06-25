Праздник выпускников «Алые паруса» состоялся в Петербурге

Праздник выпускников &#171;Алые паруса&#187; состоялся в Петербурге
В Петербурге прошли "Алые паруса". Фото: Gazeta.SPb

Петербург в ночь на 25 июня провел грандиозный праздник для выпускников «Алые паруса».

Посмотреть красочное шоу вживую собрались около 65 тысяч выпускников школ Петербурга, Ленобласти и других регионов России. А за трансляцией праздника онлайн следили миллионы зрителей со всей страны.

В Петербурге прошли «Алые паруса». Фото: Gazeta.SPb

Для ребят в центре Петербурга перекрыли Дворцовую площадь, Дворцовую набережную, часть Невского проспекта и другие ближайшие к ним улицы.

Выпускников ждала концертная программа на Дворцовой площади. Ведущими были певица Алсу и комик Владимир Маркони. Хедлайнерами на «Алых парусах» стали Полина Гагарина и The Hatters. В финальной части концерта выступил Сергей Жуков, имя которого не раскрывалось вплоть до его появления на сцене.

После концерта уже бывшие школьники отправились на Дворцовую набережную, где их ждал главный символ праздника — бриг «Россия». Корабль под алыми парусами прошел по Неве под залпы масштабного салюта. Пиротехническое шоу длилось больше 20 минут.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что посмотреть «Алые паруса» в Петербурге можно было с высоты птичьего полёта.

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