Выпускников на «Алых парусах» охраняли более 900 росгвардейцев

За безопасностью на "Алых парусах" следили более 900 росгвардейцев. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

За безопасностью на "Алых парусах" следили более 900 росгвардейцев. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

За соблюдением правопорядка на празднике выпускников «Алые паруса» следили более 900 сотрудников Росгвардии.

Праздник «Алые паруса» прошел в Петербурге в ночь на 25 июня. На мероприятии собрались десятки тысяч школьников со всей России. Об этом сообщает пресс-служба главка Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Порядок и безопасность выпускников совместно с полицией обеспечивали более 900 росгвардейцев, в том числе экипажи на сторожевых катерах и патрульные наряды.

«В результате слаженной работы правоохранителей нарушений правопорядка при проведении праздника, в котором приняли участие более 60 тысяч выпускников, не допущено», — заявили в Росгвардии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что праздник выпускников «Алые паруса» состоялся в Петербурге. После концерта уже бывшие школьники отправились на Дворцовую набережную, где их ждал главный символ праздника — бриг «Россия».