Патриарх Кирилл вспомнил о законах физики после падения во время богослужения

Патриарх Кирилл вспомнил о законах физики после падения во время богослужения
Патриарх Кирилл поскользнулся на мокром поле. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в храме Новороссийска поскользнулся на мокром поле и упал.

Патриарх Кирилл 25 июня освятил новороссийский храм. Во время литургии святая вода попала на пол, в результате чего он поскользнулся и упал. Патриарха подняли, после чего он продолжил богослужение.

Во время проповеди он сказал, что его падение «ничего не значит».

«Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но когда на него падает вода, даже святая, то работают законы физики», — заявил Патриарх Кирилл.

Он отметил, что обошлось без травм и последствий. Трансляцию литургии вел телеканал «Кубань-24».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что встреча папы римского и патриарха Кирилла в июне отменилась.

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