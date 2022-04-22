Встреча папы римского и патриарха Кирилла в июне отменилась

Встреча папы римского и патриарха Кирилла в июне отменилась
Патриарх Кирилл не встретится с папой римским в июне. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Ватикан решил отменить встречу папы римского Франциска с главой РПЦ патриархом Кириллом, запланированную на июнь.

Глава Католической церкви заявил, что сожалеет из-за решения Ватикана отменить встречу с патриархом Кириллом, которую хотели провести в начале лета в Иерусалиме. Он отметил, что их встреча в текущей ситуации могла бы обернуться «большой неразберихой». Слова папы римского приводит газета La Nacion.

Понтифик добавил, что он всегда поддерживал развитие межрелигиозного диалога. По словам папы Франциска, у него очень хорошие отношения с патриархом Кириллом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что патриарх Кирилл в Рождество пожелал верующим прекращения войн на землях исторической Руси: «Мы имеем право на такой мир, потому что сам Господь пострадал именно для того, чтобы искупить грехи и дать возможность людям наслаждаться миром, радостью, покоем и счастьем».

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