Лукашенко прибыл в Петербург на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу прибыл в Северную столицу на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

О прибытии Лукашенко в Петербург сообщил близкий к пресс-службе президента РБ Телеграм-канал «Пул Первого». Сообщается, что белорусский лидер прибыл в город на переговоры. Встреча с Путиным пройдет в Константиновском дворце.

Лукашенко и Путин на встрече в Петербурге обсудят вопросы дальнейшего развития отношений Белоруссии и России, а также продвижение интеграционных процессов.

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